Sanat dünyası yine bir arada! Halit Akçatepe için özel gece

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halit Akçatepe, aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi ve özlemle anılıyor. Sanatçı Emel Sayın, yaptığı paylaşımla hem anıları tazeledi hem de düzenlenecek anma gecesini duyurdu.

“SON GÖRÜŞMEMİZDEN” NOTUYLA PAYLAŞTI

Emel Sayın, Akçatepe ile birlikte çekildikleri ve kızı Ebru’nun da yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Canım arkadaşım Halit Akçatepe’yi 9 yıl önce kaybettik. Bu fotoğraf, kızı Ebru ile birlikte yaptığımız son görüşmemizden” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

AKM’DE ANMA GECESİ DÜZENLENECEK

Paylaşımında anma programına da yer veren Sayın, 13 Nisan akşamı İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür Bakanlığı organizasyonuyla bir gece düzenleneceğini açıkladı.

SANAT DÜNYASI BİR ARAYA GELECEK

Gecede sanatçı dostları, sevenleri ve Kültür Bakanı’nın katılımıyla Halit Akçatepe’nin anılacağını belirten Sayın, programda müzik ve anılar eşliğinde usta oyuncunun yad edileceğini ifade etti.

Usta ismin anısına düzenlenecek gece, sanat dünyasını bir kez daha aynı çatı altında buluşturacak.