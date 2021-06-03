Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak da biliniyordu. Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.
Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyip yayımladı. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.*#*1208* *1259*#*
Son Dakika › Magazin › Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin