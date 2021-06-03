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Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

03.06.2021 11:02

Binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında yaşamını yitirdi. Yapımcının ölüm haberini alan sanatçı dostları yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Şevval Sam'dan da duygulandıran bir paylaşım geldi. Yol arkadaşını kaybettiğini belirten Şevval Sam, "Üzüntümü tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak da biliniyordu. Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyip yayımladı. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HARUN TEKİN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SABAHAT AKKİRAZ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TOYGAR IŞIKLI

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MEHMET ERDEM

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CENK EREN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

FETTAH CAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

APOLAS LERMİ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BARIŞ ATAY

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CAN DÜNDAR

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AYNUR DOĞAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

NAZAN ÖNCEL

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

OKTAY KAYNARCA

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

YEKTA KOPAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CEYLAN ERTEM

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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