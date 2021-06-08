Sanatçı Kıraç, RD Global & INVAMED'e marş hediye etti

Kıraç, sözü ve bestesi kendisine ait olan "Önce İnsan, Önce Can" marşını, Twitter hesabından "Sağlık ve Bilim Adına Şükranla #Rdglobal #invamed'e hediyemdir." ifadeleriyle paylaşarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç'i etiketledi.

RD Global & INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, sağlık sanayinde pek çok yeniliğe imza atan ve patentli buluşlarıyla birçok hastalığın tedavi sistemini geliştiren RD Global-INVAMED de bu marşı, bilim insanlarına, inovatif çalışmaları ile dünya sağlığına değerli katkıları için teşekkür amacıyla hediye etti.

Sanatçı Kıraç'ın RD Global-INVAMED'li bilim insanlarına şükranlarını sunarak hediye ettiği bu marşı paylaştığı twit'ine, Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Sanat ve müziğe şükranlarımızla. Sanat ve bilim omuz omuza. Yüreğine sağlık @AliTufanKirac #Invamed #RDGlobal" şeklinde cevap verdi.

Kıraç'a bu özel ve anlamlı hediyesi için teşekkür eden Dinç, marşı takipçileriyle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RD Global-INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Dinç, sanatçıların ve bilim insanlarının bir araya gelerek böyle etkileşimler yaratmasının çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müzik başta olmak üzere çeşitli sanat türlerinin hastalıkların tedavisinde olumlu katkılar sunduğuna dair pek çok bilimsel çalışma bulunuyor, bu tür etkileşimlerin ülkemizde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sağlık emekçileri ve bilim insanları olarak sınandığımız ve çok zor şartlar altında çalıştığımız, ama yine de her koşulda bilim adına üretmeye devam ettiğimiz son 2 yılı düşündüğümde, sevgili Kıraç'ın bu hediyesinin yalnızca RD Global-INVAMED'e değil, tüm sağlık çalışanlarına ve tüm bilim insanlarına ithaf edilmiş çok değerli, çok anlamlı bir eser olduğunu düşünüyorum."

Şirket, stent greft ürünlerini Avrupa ile buluşturmaya hazırlanıyor

Verilen bilgiye göre, özellikle kalp-damar cerrahisi, girişimsel neroradyoloji alanlarında tıbbi cihaz şirketlerinden RD Global-INVAMED'in, gelişmiş tasarımı ve güvenli uygulamaları ile dikkati çeken, patent belgeli yüzlerce ürün tasarladığı ve üretimini yaptığı biliniyor.

Halihazırda kalp kapağı tedavisi, yapay kalp, kanser çalışmaları, nerovasküler hastalıklar gibi alanlarda dünyanın birçok yerinde bilimsel çalışmalarına devam eden, tasarladığı tedavi sistemleri ile uluslararası tıp ödüllerine layık görülen RD Global-INVAMED, son olarak Türkiye'de daha önce üretimi bulunmayan stent greft ürünlerini Türkiye'de üretmeye başladı ve bu ürünleri de Avrupa ile buluşturmaya hazırlanıyor.