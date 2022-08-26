Tarkan: Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunanları, Kadın Katillerini, Tecavüzcüleri Tutuksuz Yargılayanlar, Gülşen'e Gelince Hızla Harekete Geçiyor

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına, "Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan, hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor" diyerek tepki gösterdi ve Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi.

Tarkan Tevetoğlu, Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasına sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Gülşen'e haksızlık yapıldığını ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Tarkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan, hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz, Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."