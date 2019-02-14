Sanayi Üretimi Açıklandı

Sanayi üretimi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Sanayi üretimi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,4 AZALDI Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 7,5 AZALDI 2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,2 azaldı.



(İHA)

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