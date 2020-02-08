Sanayide ilk sıfır atık belgesi - Son Dakika
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Sanayide ilk sıfır atık belgesi

6 saat önce

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında öncü şirketi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sanayi şirketleri arasında ilk olarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Sanayide ilk sıfır atık belgesi, System.String[]

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında öncü şirketi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sanayi şirketleri arasında ilk olarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.


Sıfır Atık projesi kapsamında gerçekleştirilen atıkların yerinde ayrıştırılması ve geri kazanımına yönelik örnek çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Atıklarının yüzde 99'unu dönüştürren TUSAŞ, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile çevre denetimi konusunda bir ilke daha imza attı.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Kahramankazan Merkez yerleşkesi başta olmak üzere ve gerek yurt içi, gerek yurt dışı tüm ofislerinde Sıfır Atık faaliyetleri kapsamında oluşturduğu ekosistem sayesinde atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla birçok aksiyon planını uygulamaya devam ediyor. Atık su ve içme suyu artıma tesisleri, endüstriyel atık ön arıtma tesisi, tehlikeli atıkların ve hurda atıkların toplanıp lisanslı tesislere gönderilmesi ile de Sıfır Atık projesine azami katkı sağlıyor. 2019 yılında tüm çalışanlarına toplamda 7000 saate yakın eğitim veren TUSAŞ böylece çalışanlarının çevre bilinci ve sıfır atık konularında farkındalığını da artırmaya devam ediyor.


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Belgeyi almaya hak kazandığımız için gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. TUSAŞ atıkların dönüştürülmesine azami önem veriyor. Bu kapsamda faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, sürekli iyileştirme ilkesiyle çevresel etkilerin ve yasal süreçlerin yanı sıra toplumsal diğer etkenlere de uygun olarak atıkları azaltmaya ve çevre kirliliğini önlenmeye devam ediyoruz. 2019 yılında, 2 bin 847 ton metal, 611 ton kağıt, 44 ton plastik ve 6 ton cam atığın yerinde ayrıştırılması ve dönüşüme gönderilmesiyle 10 bin 386 ağacın kesilmesi ve 380 bin 607 kilogram karbondioksite (CO2) eşdeğer sera gazının salınımı önlendi, 4,6 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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