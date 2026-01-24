Sancaktepe'de Ahşap Baraka Yangını - Son Dakika
Sancaktepe'de Ahşap Baraka Yangını

24.01.2026 07:18
Sancaktepe'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde yükselen alevler mahallede hareketli dakikalara neden oldu. İki katlı ahşap bir barakada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Türkan Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ahşap barakada başlayan yangın, malzemenin yanıcı olması nedeniyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

