Sancaktepe'de Kasım Ayında Ücretsiz Kültür ve Sanat Etkinlikleri

07.11.2025 10:56
Sancaktepe Belediyesi, kasım ayında her yaştan vatandaşa açık ve ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve çocuk aktiviteleri ile dolu bir program sunuyor.

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, kasım ayında da birbirinden renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerini buluşturuyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, ilçenin farklı kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Sancaktepe Belediyesi, kasım ayında her yaştan vatandaşa açık ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler, ilçenin farklı kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak. Sancaktepelilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikler kapsamında; tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve çocuklara özel aktiviteler gerçekleştirilecek.

"Aşk'ın Yemek Tarifi", 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Emek Kültür Merkezi'nde; "Kaptan Amca ve Tayfası", 9 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Mevlana Kültür Merkezi'nde; "Minik Sincaplar," 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Yenidoğan Kültür Merkezi'nde; "Zıp Zıp ile Mır Mır", 22 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Yenidoğan Kültür Merkezi'nde ve "Çikolatalar Ülkesi" 23 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Samandıra Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür ve sanatın toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sancaktepe'de her yaştan vatandaşımızın kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kasım ayında da dopdolu bir programla hem çocuklarımızı hem ailelerimizi kültürle buluşturacağız. Tüm komşularımızı bu etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Sanatseverler, kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri takvimini, Sancaktepe Belediyesi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebiliyor.

Kaynak: ANKA

