Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sancaktepe'de bir adrese ve araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 83 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.