Sancaktepe'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
