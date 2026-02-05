Sanchez'e Teknoloji Patronlarından Tepki - Son Dakika
Sanchez'e Teknoloji Patronlarından Tepki

05.02.2026 15:16
İspanya Başbakanı Sanchez'in sosyal medya yasakları teknoloji liderlerini öfkelendirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 16 yaş altına sosyal paylaşım ağlarına erişimin yasaklanması ve bu ağların yöneticileri üzerinde yasal kontrolün artırılması yönündeki açıklamaları teknoloji patronlarını kızdırdı.

ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'tan sonra Telegram uygulamasının kurucu ortağı ve teknoloji sektöründeki Rus iş insanı Pavel Durov da Sanchez'i eleştirdi.

Durov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı'nın uygulamaya koymayı planladığı düzenlemelerin "internet özgürlüğünü tehdit ettiğini" ve "tehlikeli" olduğunu öne sürdü.

Rus teknoloji patronu, İspanyol hükümetinin 16 yaş altına sosyal paylaşım yasağı getirmesinin ve yasal kontrolleri artırmasının İspanya'yı "koruma kisvesi altında bir gözetim devleti haline dönüştüreceğini" iddia etti.

Durov ayrıca Sanchez'in açıkladığı önlemlerin "güvence değil, aksine tam kontrole doğru adım atmak ve eleştirileri sansürlemek" anlamına geleceğini ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez de ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından Durov'a karşılık vererek, "Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu bizim yolumuza devam ettiğimizin bir işareti." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ulaştırma Bakanı Oscar Lopez de "Telegram'ı telefonumdan kaldırmak için iyi bir gün. Benim için hiçbir zaman çok faydalı olmadı" diyerek bu uygulamadan çıktığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı ve koalisyonun küçük ortağı Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz da Elon Musk'a karşı protesto olarak ABD'de kurulan Bluesky uygulamasındaki hesabından yaptığı açıklamada, Durov'u eleştirileriyle İspanya hükümetini deviremeyeceğini belirtti.

Diaz, "Dijital tekelleri kırıp teknolojiyi çalışan insanlara geri vereceğiz. Güç halka aittir, onlara değil." mesajını verdi.

Sanchez'in sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol girişimi ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk tarafından da eleştirilmişti.

Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendiren Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." ifadelerini X hesabından yayımlamıştı.

Sanchez ve Musk arasındaki tartışmalar yaklaşık iki yıldır devam ederken, İspanya Başbakanı ABD'li teknoloji patronunun sahibi olduğu X algoritmasını birden fazla kez "yalan yaymak ve karalama kampanyası yürüterek manipüle etmekle" suçlamıştı.

Sanchez, 3 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada sosyal paylaşım ağlarına yönelik getirecekleri sınırlamaları anlatırken, "Sosyal medya şirketleri, İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede zengin ve güçlü. Ancak onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı. Çünkü kararlılığımız onların zenginliğinden daha büyük. İspanya bu konuda sıfır tolerans gösterecek ve dijital egemenliği garanti edecektir." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

