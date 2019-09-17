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Sandıklı'da aşure etkinliği

52 dakika önce

Sandıklı Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunduSandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından aşure etkinliğine katılan vatandaşlara aşure ikram etti.

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Sandıklı Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından aşure etkinliğine katılan vatandaşlara aşure ikram etti.

İlçe müftüsü Mehmet Güler'in okuduğu dua ile başlanan programda konuşan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Bu ortamı hazırlayan değerli Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Farklılığımız zenginliğimiz olsun. Farklılığımız ayrışmamızın değil, kültür zenginliğimizin bir göstergesidir. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınarak kardeşçe yaşayalım. Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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