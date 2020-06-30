Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika

Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı

Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı Fünye ile patlatılan çantanın içinden el aletleri çıktı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın girişine bırakılan ve fünye ile patlatılan çantanın içinden el aletleri çıktı.

Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı

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Fünye ile patlatılan çantanın içinden el aletleri çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın girişine bırakılan ve fünye ile patlatılan çantanın içinden el aletleri çıktı.

İlçenin Çay mahallesi Ali Çetinkaya sokaktaki bir apartman girişinde sahipsiz bir çanta gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda oturanları ve çevre apartmandaki vatandaşları boşaltarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Apartmanın geçtiği yol güzergahı taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Afyonkarahisar'dan gelen ve özel elbise giyen bomba imha uzmanı gerekli güvenlik önlemleri sonrası çantayı fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantanın içerisinden el aletleri çıktı. Polis incelemesi sonrası güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı.

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika
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