Şanlıurfa'da 28,5 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
Şanlıurfa'da 28,5 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

04.02.2026 18:17
Eyyübiye'de yapılan operasyonda 28,5 ton sahte deterjan ve 16 bin kişisel bakım ürünü yakalandı.

Şanlıurfa'da 28,5 ton sahte deterjan ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Eyyübiye ilçesinde 2 adreste piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 28,5 ton sahte deterjan ile 16 bin 257 kişisel bakım ve temizlik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

