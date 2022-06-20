Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı

20.06.2022 19:38
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı

ŞANLIURFA'da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş öldü.

ŞANLIURFA'da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği  3 büyükbaş öldü. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan olmazken, 13 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler 750 boş kovan ele geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine geçen jandarma ekiplerince güçlükle sonlandırılan kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan ise öldü.

750 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

aliliye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çatışan grupların bulunduğu alanda yaptığı incelemelerde 750 boş kovan ele geçirildi. Olayla ilglii başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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