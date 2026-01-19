Şanlıurfa\'da Buzlanma Kazaları: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle yaşanan 4 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle 4 ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalar nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ve jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA