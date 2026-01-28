Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki 34 EHR 093 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Üçüzler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?