Şanlıurfa'da Dini Dolandırıcılık Operasyonu
Şanlıurfa'da Dini Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa\'da Dini Dolandırıcılık Operasyonu
06.02.2026 15:33
Şanlıurfa'da büyü vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı. 1 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Şanlıurfa'da dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde sosyal medya üzerinden büyü yapma vaadiyle yayın açarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

3. Sayfa Şanlıurfa'da Dini Dolandırıcılık Operasyonu

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dini Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
