Şanlıurfa\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 tablet, 1 SIM kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA