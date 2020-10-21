Şanlıurfa'da gölete düşen 4 yaşındaki Ali boğuldu - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, evlerinin yakınındaki 2 metre derinliğinde olan sulama göletine düşen Ali Demirtaş'ın (4), çevredekiler tarafından cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Akdilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakındaki sulama göleti çevresinde oynayan Ali Demirtaş, dengesini kaybederek, suya düştü. Küçük çocuk, çığlıklarını duyup, gelenler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ali Demirtaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.