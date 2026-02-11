Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?