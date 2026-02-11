Şanlıurfa'da Hırsızlık Operasyonu

Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.