Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine hayırsever desteği - Son Dakika

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara Şanlıurfalı hayırseverler ve işadamları destek vermeye devam ediyor.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de bir maaşını bağışlayarak destek olduğu ve hayırseverlere çağrıda bulunduğu kampanyaya, Haliliye ilçesine bağlı 11 köyde yaşayan yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere 500 bin TL bağış yaptı. Şanlıurfa'da, yapılan bağışlar tüm ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Yardım Grupları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Hayırseverlerin yaptığı bağışlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin yanında, virüs salgını nedeniyle işyerini kapanan, işten çıkarılan, yevmiye ile çalışırken işleri aksayan vatandaşlara da ulaştırılıyor.



Yardımların hakkaniyetle dağıtımına hassasiyet gösteren Şanlıurfa Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olanların dışında, mağduriyetleri mahalle muhtarları aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Gruplarına bildirilen vatandaşlara da ulaştırıyor. - ŞANLIURFA