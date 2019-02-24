Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İndirimli Depo Günleri Başlıyor

Şanlıurfa'da İndirimli Depo Günleri Başlıyor

27 dakika önce

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, ünlü markaların katılımıyla gerçekleşecek "Dev indirimli" Depo Günleri, 1 Mart Cuma günü başlıyor.

Şanlıurfa'da İndirimli Depo Günleri Başlıyor, System.String[]
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, ünlü markaların katılımıyla gerçekleşecek "Dev indirimli" Depo Günleri, 1 Mart Cuma günü başlıyor. Depo Günlerinde ünlü markalar, normal sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, ekstra avantajlar sunacak.

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların normal sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlar sunacağı Depo İndirim Günleri, Şanlıurfalılara indirimli alışveriş imkanı sunacak. AVM'nin 1'inci katında 1 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Depo İndirim Günleri'ne Avva, Dagi, Armine, Çetinkaya, Süvari, Greyder, Accort, Lufian, Kemal Tanca ve In Street gibi markalar katılacak. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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