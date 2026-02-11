Şanlıurfa\'da Kaçakçılık Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 515 paket sigara, 77 litre alkol, 18 kilogram nargile tütünü, 137 kilogram çay, cep telefonu ile 3 şarj aleti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.