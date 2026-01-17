Şanlıurfa'da Kıl Payı Kurtuluş - Son Dakika
Şanlıurfa'da Kıl Payı Kurtuluş

Şanlıurfa\'da Kıl Payı Kurtuluş
17.01.2026 11:45
Seyir halinde tırdan düşen saman balyası, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanına düştü.

Şanlıurfa'da kaldırımda yürüyen bir kişinin, seyir halindeki tırdan düşen saman balyasının altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde yaşandı. Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağında saman yüklü bir tırdan düşen balya, muhtemel bir faciaya neden oluyordu.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tırdan yola savrulan saman balyası, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen yanına düştü. Vatandaş, son anda kendini geri çekerek saman yüklü balyanın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, tırın seyir halindeyken saman balyasının kasadan düştüğü ve kaldırımda yürüyen kişinin panikle kaçtığı anlar yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olaydan birkaç dakika önce aynı yolu kullanan kadın konuştu

Olay yaşanmadan birkaç dakika önce aynı yolu kullanan vatandaşlardan Meryem Diş, "Sabah saatlerinde yeğenimin karnesini almaya gidiyorduk. Saat 07.30 gibiydi. Biz çıktıktan 2-3 dakika sonra saman balyası düştü. Babam gördü, hemen burada çay içiyordu. Ondan sonra arkamızdan bir genç, kaldırımda yürürken saniyeler içinde kurtuldu, diyebilirim. Allah'a verdiğimiz bir şeyler varmış, büyük bir kaza atlattık. Kıl payı kurtulduk, diyebiliriz. Kardeşim Salih bizi içerde oyaladı, oyalamasaydı belki o an çıkacaktık. Ailecek büyük bir şok yaşadık" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

