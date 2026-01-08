16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Şanlıurfa'da Kısas Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli iddiaya göre evine giden 16 yaşındaki kız çocuğunu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

Korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti. Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.