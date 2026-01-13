Şanlıurfa\'da Tefecilere Operasyon

ŞANLIURFA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdikleri, bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda satış protokolü, alacak notlarının bulunduğu 6 ajanda, 34 dijital materyal ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.