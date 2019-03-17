Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 4 ayrı mahalledeki adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]