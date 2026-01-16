Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

16.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılık koordinesinde 34 adrese yönelik düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10'u adli kontrol şartıyla 2'si ise mahkemece serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon lira işlem hacmi tespit edilen 31 şahsın kullandığı 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şahıs gözaltına alınmıştı. Şahısların kullandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 64 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 6 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 8 adet laptop, 1 adet tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 81 adet tüfek fişeği, 99 adet tabanca fişeği, 160 bin TL ile toplam değeri 708 bin lira olan 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi. Ayrıca 8 zanlının hesaplarına ve 2 araca el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:55:28. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.