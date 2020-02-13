Şanlıurfa diyaliz hastasını belediye başkanının makam aracıyla hastaneye götürdüler - Son Dakika

Diyaliz hastasını belediye başkanının makam aracıyla hastaneye götürdüler

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmet Oytun (70), kardan kapanan yol nedeniyle belediye başkanının arazi tipi makam aracı ile hastaneye ulaştırıldı.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeni ile yaklaşık 250 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle yollarında belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Sislice Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmet Oytun, hastaneye gidemeyince belediyeden yardım istedi. Oytun, ekiplerin iş makinesi ile yolu açması üzerine Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a ait arazi tipi makam aracına alınarak, hastaneye götürüldü.

İsmet Oytun'un akrabası Ramazan Yeşiltaş, Amcam sabah hastaneye gidecekti, yollar kapalı olduğu için ilçeye götüremedik. Siverek Belediye ekiplerinden yardım istedik. Sağ olsun ekipler yolu açtı ve başkanımızda kendi makam aracını verdi. Hastamızı hastaneye götürüyorlar, herkese teşekkür ediyoruz dedi.