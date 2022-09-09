Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

09.09.2022 11:31
Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa haberlerine göre ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karaköprü, Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar ve 688 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak malzemelere el koyan jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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