Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karaköprü, Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar ve 688 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak malzemelere el koyan jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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