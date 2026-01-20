Sapanca Gölü'nde Kaçak Yapılara Yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sapanca Gölü'nde Kaçak Yapılara Yıkım

Sapanca Gölü\'nde Kaçak Yapılara Yıkım
20.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Proje ile göl alanı halka açılacak.

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle sahil şeridindeki kaçak iskeleleri yıktı.

Yıkıntılar, kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırıp, bölgeyi tamamen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasından sonra kıyı işgallerinin kaldırılması için tebligat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatın ardından çok sayıda mülk sahibinin işgal niteliğinde olan yapısını kendi imkanlarıyla kaldırarak sürece desteğini gösterdiği aktarılarak, bugün de belirtilen sürenin dolması üzerine bölgede işlem başlatıldığı kaydedildi.

SASKİ ekiplerinin 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak'ta tebligat gönderilen iskelelerin yasal sürede kaldırılmayan bölümlerinin kontrollü şekilde alandan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından göl çevresinin hem doğal yapısına kavuşacağı hem de vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alan haline geleceği kaydedilerek, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Sakarya, Sapanca, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Kaçak Yapılara Yıkım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:34:25. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Kaçak Yapılara Yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.