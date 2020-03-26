Saray'da parklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Saray'da parklar dezenfekte edildi
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Saray Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parkları dezenfekte etti.
Saray Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parkları dezenfekte etti.
Ekipler, virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezindeki park, çocuk oyun alanı, bank, ortak kullanım alanları ve camileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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