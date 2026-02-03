Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Saray'da Taşımalı Eğitime Ara! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?