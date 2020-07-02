Sarayönü'nde kan bağışı seferberliği - Son Dakika

Sarayönü ilçesinde Türk Kızılay Temsilciliği tarafından kan bağışı seferberliği düzenlendi.



İlçe merkezinde, kan alım tırında yürütülen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



Türk Kızılay Sarayönü Temsilcisi Halil İbrahim Turan, iki günde 187 ünite kan toplandığını söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı azalan stokların yeniden dolması için azami çaba gösterdiklerini kaydeden Turan, "Bir ünite kan üç can kurtarabilir. Kan, yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Hayatları boyunca kan ve kan ürünlerine ihtiyacı olan Hemofili'li ve Talasemi'li hastalarımız, ameliyat olacak insanlarımız veya trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın gönüllü bağışçılara ihtiyacı var. Kampanyamıza destek tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.