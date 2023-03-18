Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı

18.03.2023 13:43

Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı.

Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı

ANKARA - Ankara'da alkol etkisinde olduğu iddia edilen tır sürücüsü park halindeki 7 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam 17: 00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün alkolün etkisinde olmaması sebebiyle kontrolünü kaybetti tır park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kadının ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yaralanan bir kadın vardı"

Kazanın tanıklarında Doğukan Kurtul, "Dün dışarıdayken tır çarparak geliyordu. Önündeki bir otomobili sürükledi. Burada çalışan bir arkadaşımızın arabasına da çarptı. Yaralanan bir kadın vardı. Onu çıkardılar. Kaşı açılmıştı. Gelirken de, giderken de başka arabalara çarptığı söyleniyor. Alkollü olduğu söyleniyor. Yaralının hayati tehlikesi yokmuş. Şoka girmişti sadece" dedi.

Kaynak: İHA
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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarhoş olduğu iddia edilen tır sürücüsü 7 araca çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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