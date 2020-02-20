Sarıçam Belediyesinden evleneceklere gelinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıçam Belediyesinden evleneceklere gelinlik - Son Dakika

Sarıçam Belediyesinden evleneceklere gelinlik

7 saat önce

Sarıçam Belediyesi maddi durumu kötü olan evlenecek genç kızlara ücretsiz gelinlik desteğinde bulunacak.

Sarıçam Belediyesinden evleneceklere gelinlik, System.String[]

Sarıçam Belediyesi maddi durumu kötü olan evlenecek genç kızlara ücretsiz gelinlik desteğinde bulunacak.


Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana sosyal yardımlaşmada öncü ve örnek bir ilçe olduklarını belirtti.


"Sosyal Market" aracılığıyla evlenecek gençlere ücretsiz gelinlik temin ettiklerini kaydeden Uludağ, "Günümüz modasına uygun modellerden hazırladığımız gelinlikleri ihtiyaç sahibi genç kızlarımızın beğenisine sunuyoruz. Her bedene uygun gelinlikleri temin ediyor, düğün sonrası ise kuru temizleme hizmetinden sonra geri alıyoruz. Bu vesile ile evlenecek gençlerimizin bütçesine önemli katkı sunmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Uludağ, "Sosyal Market" aracılığıyla şimdiye kadar 4 bine yakın aileye hizmet verildiğini aktardı.

Sarıçam Belediyesi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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