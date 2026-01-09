Sarıgöl'de Su Ürünleri Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sarıgöl'de Su Ürünleri Denetimleri

Sarıgöl\'de Su Ürünleri Denetimleri
09.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de su ürünlerinin sağlıklı tüketimi için denetimler yapıldı, hijyen ve tazelik kontrol edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgöl Kapalı Pazar Yeri'nde su ürünleri satışı yapan esnaflar denetlendi. Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin tazeliği, hijyen ve muhafaza şartları ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl ilçemizde su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sarıgöl'de Su Ürünleri Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:58:46. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Su Ürünleri Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.