Sarıgül: Sandık İstiyorlar

28.01.2026 19:48
CHP'li Mustafa Sarıgül, Türkiye genelinde artan ilgi ve sandık talebini vurgulayarak umutlu konuştu.

(İSTANBUL) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Türkiye'nin her tarafında Cumhuriyet Halk Partimize karşı ilgi ve alaka artıyor. Yurttaşlarımız artık sandık istiyor. İnanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizi yurttaşlarımız iktidara taşıyacak" dedi.

CHP, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafında Cumhuriyet Halk Partimize karşı ilgi ve alaka artıyor. Bundan dolayı son derece mutluyum. Yurttaşlarımız artık sandık istiyor. Emeklilerimiz sandık istiyor. Engelliler sandık istiyor. Asgari ücretle geçinenler sandık istiyor. Atanamayan öğretmenler sandık istiyor. Emniyet mensuplarımız, inanın ki, sandık istiyorlar. Fazla mesaileri var. Fazla mesailerinin karşılığı kesinlikle ödenmiyor. Çıraklar da inanın ki şu anda sandık istiyorlar.

Ben Türkiye'nin her tarafında bu heyecanı görüyorum. İnanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizi yurttaşlarımız iktidara taşıyacak. Sorumluluğumuz son derece büyük. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, genel başkanlığımızın önderliğinde deprem bölgesinde olacağız.

Türkiye'nin her tarafında hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız ve inanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarıyla milletimizin yüzü gülecek. Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarı senin iktidarın, benim iktidarım değil. İnşallah Allah izin verirse hepimizin iktidarı olacak."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
