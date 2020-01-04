Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika

Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Destanı 105'inci yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi.


Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda video gösterimi sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.


Etkinlikte, tarih öğretmeni Bahattin Kılıç ile 4.5G teknolojisiyle Sarıkamış Şehitliği'nden görüntülü canlı bağlantı yapıldı. Program öğrencilerin Sarıkamış destanını anlatan tiyatro gösterimi ve koro gösterisi ile son buldu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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