Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

4 dakika önce

Beyşehir ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 104. yılı kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, kar yağışı altında Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 104. yılı kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, kar yağışı altında Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Kampüsü önünde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan yürüyüşe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Oktay Nar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Salim Erdem, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, kurum müdürleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla, yağan kar altında yaklaşık 4 kilometre yürüyen katılımcılar, Ali Akkanat Bulvarı üzerinden ulaştıkları Atatürk Anıtı'nda yürüyüşü tamamladı.


Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "Kuşkusuz Türk tarihinin belki de en dramatik olaylarından birisidir Sarıkamış harekatı. Bugün burada gördüğünüz gibi kar üzerinde 90 bin şehidimizi gömmüştük. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Program, şehitler adına yapılan duanın ardından son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:38 Kaynak: AA

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