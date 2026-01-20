Sarıkamış'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Sarıkamış'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

20.01.2026 09:18
Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. Uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıkamış'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sarıkamış ilçesinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ikamete yapılan operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 parça halinde toplam 207,05 gram Skunk ve 6 Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 7 kişi, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 kişi Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 7 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. (29), S.T. (24), F.Ö. (23), O.T. (23) ve H.Ö. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
