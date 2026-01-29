Trendyol 1. Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fransız futbolcu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Sarıyer, Anziani ile yollarını ayırdı - Son Dakika
