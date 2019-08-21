Son Dakika Haberleri: Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alucra'da
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alucra'da

1 saat önce

Sarıyer Belediye Başkanı hemşehrimiz Şükrü Genç Alucra ilçemizi ziyaret etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alucra'da, System.String[]

Sarıyer Belediye Başkanı Giresunlu hemşehrimiz Şükrü Genç, Kurban Bayramı Arefesinde geleneksel memleket programını yaparak, Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşıp, bayramlaştı.

Alucra ziyaretinde ilçe belediyesini de ziyaret eden Başkan Şükrü Genç, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar ve Belediye Encümenlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etme imkanı buldu. Ziyarete İyi Parti Ümraniye İlçe Başkanı aynı zamanda İBB Meclis Üyesi Yakup Fındık'ta hazır bulundu.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar; "Kelkit Vadisi Belediyelerini ziyaret kapsamında Alucra Belediyemizi de nezaket ziyaretinde bulunan kıymetli hemşehrimiz Şükrü Genç'e ziyaretlerinden ötürü ilçem ve belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
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