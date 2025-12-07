Sarıyer\'de Ceset Bulundu

Sarıyer'de dere yatağında erkek cesedi bulundu. Cesedin Çayırbaşı'nda kaybolan Ahmet Gündüz'e ait olduğu öğrenildi.

Olay, Sarıyer Hacıosman Mahallesi Arabayolu Caddesi'nde bulunan dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı çalışma yaptı. Hayatını kaybeden kişinin dün Çayırbaşı'nda kaybolan Ahmet Gündüz (45) olduğu tespit edildi. Gündüz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL