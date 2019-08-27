Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de definecilerin talan ettiği kilise havadan görüntülendi
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Sarıyer'de definecilerin talan ettiği kilise havadan görüntülendi

9 dakika önce

Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu.

Sarıyer'de definecilerin talan ettiği kilise havadan görüntülendi, System.String[]

Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi. Talan edilen kilise havadan görüntülendi

Sarıyer, Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde. Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Defineciler kilisenin her tarafını kazdı. Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor. Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Gümüşdere, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 Kaynak: DHA
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