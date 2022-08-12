SARIYER'DE TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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SARIYER'DE TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

12.08.2022 14:36
SARIYER'DE TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

SARIYER'de, eve davet ettiği arkadaşlarına göstermek için babasının ruhsatlı tabancasını çıkaran Davut Kılınç (20), bir arkadaşı oynarken silahın ateş alması sonucu kafasından vuruldu.

SARIYER'de, eve davet ettiği arkadaşlarına göstermek için babasının ruhsatlı tabancasını çıkaran Davut Kılınç (20), bir arkadaşı oynarken silahın ateş alması sonucu kafasından vuruldu. Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Ayazağa Mahallesi 193 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi memleketlerine giden Davut Kılınç, film izlemek için arkadaşlarını evine davet etti. Kılınç, film izledikleri sırada, müteahhitlik yapan babasına ait ruhsatlı tabancayı çıkararak arkadaşlarına gösterdi. Evde bulunan 3 arkadaşından biri, Davut Kılınç'ın elinden tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kafasından vurulan Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı. Komşular, silah sesini ve arkadaşlarının çığlıklarını duyarak olay yerine koştu. Bir komşu, ambulans gelene kadar Davut Kılınç'ın kafasına tampon yaptı. Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Polis, tabancayla oynarken Davut Kılınç'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı.

Bina sakinlerinden Yasemin Sezer, çıkan gürültüyü kavga sesi zannettiklerini belirterek "Önce bir gürültü, patırtı oldu. Korktuk, aile içi kavga diye. Polis ile ambulans gelince anladık bir vurulma olduğunu. İndik aşağıya, çocuk yerde yatıyordu. Başında da komşu bir kadın vardı. Başına havluyu koymuştu ama çocuk orada can çekişiyordu. Ambulans aldı, götürdü. Akşam bir haber alamadık ama sabah öğrendik ki ölmüş. Tam olarak ne olduğunu öğrenemedik ama arkadaş arasında olmuş diye duyduk" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Ayazağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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