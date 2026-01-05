Sarıyer'de Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sarıyer'de Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı

Sarıyer\'de Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı
05.01.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayfer Özmen, Sarıyer'deki ormanda 7 saat süren arama sonrası yaralı olarak kurtarıldı.

Sarıyer'de, Rumeli Feneri'ne mantar toplamak için giden ve kendisinden haber alınamayan Ayfer Özmen'in 7 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sarıyer Rumeli Feneri orman yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için çıkan ve Rumeli Feneri'nde ormana gelen Ayfer Özmen'den haber alınamamış, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Özmen, ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve jandarma ekiplerince yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların ardından bulunmuştu.

Kadının yeni kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Bacağında kırık olan Özmen, sarp kayalıkların olduğu karadan düştüğü yerden çıkarılamazken, sahile yanaşan Kıyı Emniyeti'ne bağlı bota alınarak ambulansa götürülmüştü.

Yaralı halde kurtarılan kadının bota koyulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Ekiplerin Ayfer Özmen'i soğuktan korumak için ısıtıcı battaniyeye sardığı, kırık bacağına müdahale ettiği ve boynunda ise boyunluk olduğu görülüyor. Ekiplerin kadını düştüğü yerden kurtarmak için dakikalarca uğraştığı görüldü.

Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından Özmen'in, travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sarıyer, Rumeli, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sarıyer'de Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:03:50. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.