Son dakika... SARIYER'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPIP MARKETE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Sarıyer'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle bir anda sola direksiyon kırdığı otomobil, yayaya çarpıp marketin manav reyonuna girdi. Yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde saat 11.55'te meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle bir anda sola direksiyon kırdığı 34 NGE 70 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, kaldırımdaki yayaya çarpıp marketin manav reyonuna girdi. Kaza sonucu otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polisler kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.