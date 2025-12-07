Sarıyer'de Sel Felaketi: Restoran Su Bastı - Son Dakika
Sarıyer'de Sel Felaketi: Restoran Su Bastı

07.12.2025 13:43
Kilyos Tünel inşaatında yağış nedeniyle yol çökerken bir restoranı su bastı, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de bulunan Kilyos Tünel inşaatında yağış nedeniyle yol çöktü. Bir araç dereye düşerken, taşan sular nedeniyle bir restoranı su bastı.

Sarıyer'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Kilyos Caddesi'nde bulunan dere taştı. İCA tarafından inşa edilen Kilyos tüneli şantiyesinde yol çöktü. Çöken yola park halindeki bir kamyon düşerken, taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu. Restoranda metrelerce su birikintisi oluşurken, iş yerinin bahçesinden bodrum katında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede sel sularını tahliye ederken iş yeri kullanılmaz hale geldi. İş yerinde hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Dere taşmasından dolayı iş yerini su basan Hakan Kaptan "Gece 2 de iş yerimizi kapatıp evimize gittik. İCA'nın yaptığı tünel çalışmasında dereyi kapatmışlar. Üzerine yol yapmışlar. Burası 20 yıldır ailemizin ve 11 yıldır restoran ve ilk kez su bastı. 2 metre yüksekliğine kadar çıktı. Evimizde mahsur kaldık çıkamadık. Aşağıda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi geldi, korktuk. Burası ayda 6 bin kişinin girip çıktığı işletme. Dükkanda sadece duvar saati sağlam onu dışında her şeyimiz mahvoldu. 40 çalışanımız var ne yapacağımızı bilmiyoruz. O şirketten kimse gelmedi. Kaymakamımız buraya ekip yolladı. Bakanlıktan hasar tespit için geleceklermiş. Akut, itfaiye herkes burada. 11 yıllık emeğimiz bir dere yüzünden mahvoldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, 3-sayfa, Sarıyer, İtfaiye, Kilyos, Çevre, Akut, AFAD, Kaza, Son Dakika

